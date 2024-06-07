Доллар перешел к росту под конец недели: сколько стоит в обменниках

По состоянию на утро 7 июня средний курс доллара в продаже поднялся до 40,73 гривен. По сравнению с предыдущим днем он прибавил более 10 копеек, отреагировав на повышение официального курса. Обменники покупают доллар за 39,98 гривен.

Средний курс евро в продаже сегодня поднялся до 44,61 гривен. В покупке средний курс находится на уровне 43,70 гривен за евро.

На межбанке курс находится на отметках 40,14-40,17 гривен за доллар (покупка/продажа). На этих отметках завершились вчерашние торги.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) накануне повысил официальные курсы после трехдневного снижения.

Курс доллара на 7 июня 2024 года установлен на уровне 40,1537 гривен за 1 доллар (+0,0283 грн). Курс евро - на отметке 43,6270 гривен за 1 евро (+0,0187 грн).

Международные резервы Украины сократились

Как сообщили в Нацбанке, на 1 июня 2024 года международные резервы Украины сократились почти на 8% до отметки около 39 млрд долларов. Динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для поддержания гривны и обеспечения долговых выплат.

В целом в мае 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов. В том числе операции Нацбанка на валютном рынке, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

Подробнее о том, что такое золотовалютные резервы НБУ, из чего состоят и зачем нужны, - читайте по ссылке.