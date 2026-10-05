Доллар достиг исторического максимума: курс НБУ на 6 октября и что сейчас поддерживает гривну

Курс валют НБУ

На 6 октября НБУ установил курс доллара на уровне 45,05 грн., что на 7 копеек больше, чем днем ранее. 5 октября американская валюта обошлась в 44,98 грн.

В то же время, официальный курс евро снизился на 5 копеек – с 50,53 грн 5 октября до 50,48 грн на 6 октября.

Фото: официальный курс валют НБУ на 6 октября (инфографика РБК-Украина)

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Что поддерживает гривну

Как сообщил в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, дополнительным фактором поддержки гривни является повышение учетной ставки до 16%. Более высокая ставка поддерживает доходность сбережений в национальной валюте и делает деньги дороже, что может сдерживать внутренний спрос и инфляцию.

Этот эффект дополняют срочные депозиты по ставкам до 17–17,5% и гривневые ОВГЗ с доходностью около 16,5%. Таким образом, владельцы сбережений имеют альтернативу покупке иностранной валюты – гривневые инструменты с высокой номинальной доходностью.

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