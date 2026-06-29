Доллар падает, евро - растет: обменники и банки обновили курсы валют на 29 июня

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Доллар в обменниках подешевел: Валюта потеряла 5 копеек по сравнению с пятницей - купить доллар сегодня можно по 44,90 грн.

Валюта потеряла 5 копеек по сравнению с пятницей - купить доллар сегодня можно по 44,90 грн. Евро продолжает дорожать: За выходные европейская валюта прибавила в цене до 8 копеек, достигнув отметки 51,58 грн в обменниках.

За выходные европейская валюта прибавила в цене до 8 копеек, достигнув отметки 51,58 грн в обменниках. Банковская коррекция: Средний курс продажи доллара в банках сегодня составляет 45,09 грн, что на 11 коп ниже предыдущих показателей.

Средний курс продажи доллара в банках сегодня составляет 45,09 грн, что на 11 коп ниже предыдущих показателей. Разница между наличными и карточками: В ПриватБанке и Ощадбанке сохраняется спред - покупка валюты через мобильные приложения (карточный курс) остается более выгодной или существенно отличается от кассового курса.

В ПриватБанке и Ощадбанке сохраняется спред - покупка валюты через мобильные приложения (карточный курс) остается более выгодной или существенно отличается от кассового курса. Динамика крупных банков: Наибольшие изменения зафиксированы в Monobank (доллар подешевел на 18 коп.) и в Ощадбанке, где евро в приложении подорожало на 15 копеек.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, утром 29 июня доллар в обменниках можно купить по 44,90 гривны, а сдать валюту сегодня обойдется в 44,80 гривны. По сравнению с пятничным курсом валюта потеряла в цене 5 копеек.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,58 гривны, а покупают - по 51,35 гривны. Европейская валюта за выходные прибавила в цене 8 и 5 копеек соответственно.

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня держится на уровне 45,09 (-11 коп.) гривен при покупке, сдать можно по 44,63 (+5 коп.) гривны.

Евро в банках продают по 51,50 (-6 коп.) гривны, а покупают - по 50,87 (-12 коп.) гривен.

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,05 (-5 коп) гривен, а картой - 45,04 (-20 коп) гривны. Евро в отделениях банка можно купить по 51,5 (-10 коп) гривны, а картой - 51,54 (без изменений) гривны.

Ощадбанк в мобильном приложении продает доллары по 45,10 (-5 коп) гривны, а картой - 45,20 (-5 коп) гривен. Евро в мобильном "Ощаде" сегодня обойдется в 51,55 (+15 коп) гривну, а картой - 51,65 (+5 коп) гривну.

В "Пумбе" доллар сегодня продают по 45,30 (без изменений) гривен в отделениях и 45,10 (без изменений) гривен - коммерческий курс. Евро в кассах банка можно купить по 51,80 (без изменений) гривны.

Monobank продает доллары по 45,03 (-18 коп) гривны, а евро - по 51,52 (+2 коп) гривны.