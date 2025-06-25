Доллар падает, евро на рекордных уровнях из-за перемирия между Ираном и Израилем

Рынки ликовали, а индекс мировых акций достиг рекордно высокого уровня за одну ночь после того, как между Ираном и Израилем вступило в силу шаткое соглашение о прекращении огня.

Две страны дали понять, что воздушная война между ними закончилась, по крайней мере на данный момент, после того, как президент США Дональд Трамп публично отчитал их за нарушение объявленного им прекращения огня.

Инвесторы активно продавали доллар после этой новости, после того как вкладывали средства в эту безопасную валюту в течение 12 дней войны между Израилем и Ираном. В ходе войны США также атаковали иранские объекты по обогащению урана.

Движения основных валют

Евро остается около максимума с октября 2021 года на уровне около 1,1621 доллара. Швейцарский франк, достигший накануне 10,5-летнего максимума, стабилизировался на уровне 1,2430 доллара. Фунт стерлингов чуть снизился до 1,3615 доллара, но остался близко к пику предыдущей сессии.

Австралийский доллар поднялся и торговался около 0,6492 доллара, отражая желание риска. Новозеландский доллар укрепился до около 0,6015 доллара. Иена стабилизировалась на уровне около 144,96 за доллар после роста спроса на безопасные активы в период эскалации.

Осторожность инвесторов

Несмотря на объявленное перемирие, рынок сохраняет настороженность. Глава международной и устойчивой экономики Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо отметил, что риски остаются, и конфликт может снова повлиять на цены на сырь и валюты.

Инвесторы пока приветствуют кратковременную передышку, но готовы к возможному возобновлению напряженности.

Динамика долларовых курсов сочетает влияние геополитики и монетарных факторов. Новость о перемирии временно отвлекает внимание от рисков, но последующие данные и возможная эскалация могут быстро изменить баланс спроса на валюты.

Нефть немного выросла после обвала 24 июня после перемирия. Фьючерсы на марку Brent находятся на уровне 68 долларов за баррель, что близко к уровню до войны Израиля и Ирана.