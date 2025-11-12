Доллар падает, евро дорожает: какие курсы в обменниках

По состоянию на утро 12 ноября средний курс продажи доллара понизился на 4 копейки по сравнению с 11 ноября и составляет 42,21 гривны, курс евро повысился на 2 копейки до 49,00 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,68 гривны (-0,03), евро – по 48,39 гривны (+0,02).

К закрытию межбанка 11 ноября курс доллара курс находился на уровне 41,90–41,93 грн/доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 10 ноября снижение составило 16 копеек.

По данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), за период со 2 января по 11 ноября 2025 года курс евро продемонстрировал рост по отношению к доллару США. Единая европейская валюта подорожала на 12 центов. На 11 ноября ЕЦБ установил курс евро на уровне 1,15 доллара, тогда как второго января за 1 евро стоил 1,03 доллара.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 12 ноября по сравнению с 11 ноября на 6 копеек – до 42,0139. Курс евро, в свою очередь, повысился на 7 копеек. На 12 ноября стоимость единой европейской валюты установлена на уровне 48,6101 гривны.

С начала года курс доллара понизился на 1 копейку. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара снизился на 4 копейки. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.