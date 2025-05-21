Доллар падает второй день подряд

Официальный курс на 22 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,436 гривен за 1 доллар (-0,0491 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,9138 гривен за 1 евро (+0,2617 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,41-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,65 гривен.