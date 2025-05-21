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Доллар падает второй день подряд

Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,436 гривен за 1 доллар (-0,0491 грн).

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 46,9138 гривен за 1 евро (+0,2617 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 5 копеек до 41,41-41,45 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,65 гривен.

 

Прогноз курса

Минэкономики значительно улучшило прогноз по курсу доллара. В проекте бюджетной декларации на 2026-2026 годы говорится, что среднегодовой курс в 2025 году будет на уровне 43,3 грн/доллар. Ранее ожидался курс 45 грн/доллар.

На конец года прогноз улучшен до 43,7 грн/доллар с 45,6 грн/доллар.

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