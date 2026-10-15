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Доллар опустился ниже 44,90 грн: курс НБУ на 16 октября и как правильно распределить сбережения

16:07 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Козак Эксперт
Фото: Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют (Getty Images)

В пятницу, 16 октября, Национальный банк Украины снизил официальные курсы доллара и евро. Американская и европейская валюты продолжили дешеветь по сравнению с предыдущим банковским днем.

Какие цены на валюту установил регулятор и как распределять сбережения между гривной и иностранными валютами, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

В пятницу, 16 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,88 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, 15 октября, американская валюта подешевела на 10 копеек – с 44,98 грн.

Официальный курс евро тоже снизился. Если 15 октября европейская валюта обошлась в 50,34 грн, то на 16 октября НБУ установил курс на уровне 50,30 грн. Уменьшение составило 4 копейки.

Фото: курс валют НБУ на 16 октября (инфографика РБК-Украина)

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Как распределять сбережения между гривной, долларом и евро

Основатель и президент инвестиционной группы ''УНИВЕР'' Тарас Козак в комментарии для РБК-Украина рассказал, что украинцам, которые экономят в иностранной валюте, следует определить, какую часть средств они будут держать в гривне, а какую - в долларах и евро. Такой подход поможет меньше зависеть от колебаний курсов отдельных валют.

По его словам, сбережения можно распределить между гривной, долларом и евро. Например, половину средств держать в гривне, в частности в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ) или на депозитах, а остальное разделить поровну между долларом и евро.

''Независимо от того, как будут меняться курсы доллара и евро между собой, такой подход поможет спокойнее относиться к колебаниям'', – объяснил эксперт.

Казак также предостерег от постоянного перехода из одной иностранной валюты в другую из-за изменения их курсов. Каждый обмен сопровождается затратами, поэтому частые операции могут приводить к финансовым потерям.

По мнению эксперта, вместо того, чтобы постоянно следить, какая валюта дорожает, украинцам следует заранее определить доли сбережений в гривне, долларах и евро.

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