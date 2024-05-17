Доллар опустился ниже 40 гривен: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 17 мая средний курс продажи доллара в Украине снизился на 10 копеек до 39,90 гривен, курс евро упал на 15 копеек 43,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,30 гривен, евро по 42,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,33-39,35 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

НБУ снизил официальный курс доллара к гривне. Официальный курс на 17 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,4305 гривен за 1 доллар (-0,1466 грн).

Курс евро составит 42,8452 гривен за 1 евро (-0,0049 грн).

Прогнозы курса

Курс доллара в течение текущей недели снизился как на межбанке, так и наличном рынке.

Однако прогнозы финансовых аналитиков, банкиров и населения свидетельствуют об ожиданиях девальвации. В частности, население ждет повышения курса в течение следующих 12 месяцев до 40,73 грн/доллар. Финансовые аналитики прогнозируют курс 41,81 грн/доллар, а банкиры - 41,69 грн/доллар.

В госбюджете Украины на 2024 год заложен среднегодовой курс на уровне 40,7 грн/доллар и 42,1 грн/доллар на декабрь.