Доллар на новом максимуме, евро растет: какой курс установил НБУ на 2 июня

Главное:

НБУ повысил курс доллара на 4 копейки - до 44,30 грн.

Официальный курс евро вырос на 4 копейки - до 51,59 грн.

Одним из рисков для валютного рынка остаются цены на топливо.

На настроения населения может влиять информация о возможном обострении войны.

Дополнительным фактором риска эксперт называет возможное возвращение отключений электроэнергии.

Курс валют НБУ

НБУ установил на вторник, 2 июня, официальный курс доллара на уровне 44,30 грн за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 4 копейки.

Официальный курс евро также вырос. На 2 июня НБУ установил его на уровне 51,59 грн за евро, что на 4 копейки выше предыдущего показателя.

Таким образом, в начале нового месяца обе основные валюты демонстрируют умеренный рост.

Курс валют НБУ на 2 июня (Инфографика РБК-Украина)

Цены на топливо остаются риском

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тараса Лесового, одним из факторов, который может влиять на валютный рынок в ближайшее время, остаются цены на топливо.

Эксперт отмечает, что ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, а потому риски для мирового энергетического рынка сохраняются.

Даже при оптимистическом сценарии бензин и дизель в Украине, вероятно, не будут дешеветь, что может поддерживать инфляционное давление в экономике.

Военный фактор влияет на настроения населения

Еще одним фактором Лесовой называет информационный фон вокруг войны.

По его словам, чем больше сообщений о возможном летнем обострении будет появляться в информационном пространстве, тем активнее часть граждан может рассматривать покупку валюты как способ сохранения собственных сбережений.

В то же время эксперт отмечает, что это не является прямым фактором курсообразования.

''Эмоциональный'' спрос лишь периодически может нарушать баланс между спросом и предложением и временно подталкивать курс вверх.

Энергетический риск для бизнеса

Отдельное внимание эксперт обращает на энергетическую ситуацию.

Если в Украине снова возникнут масштабные отключения электроэнергии, бизнес будет вынужден увеличивать расходы на автономное питание, закупку топлива, работу генераторов и логистику.

Часть этих расходов может быть заложена в стоимость товаров и услуг. Это, в свою очередь, способно влиять как на инфляцию, так и на ситуацию на валютном рынке.

Несмотря на имеющиеся риски, эксперт ранее прогнозировал, что в течение первой недели июня валютный рынок вряд ли выйдет за пределы сложившегося курсового коридора, а резких колебаний курса пока не ожидается.