Доллар ниже психологического предела, а евро за 52 грн: свежий курс валют на 14 сентября

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках для покупки сегодня составляет 44,80 гривен, а сдать можно - по 44,70 гривен. Это на 2 и 5 копеек соответственно выше курса, который держался утром в пятницу.

Евро в обменниках можно купить по 52,19 (+1 коп) гривны, а сдать - по 51,94 (-1 коп) гривны.

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 44,80 грн для покупки и 44,33 грн для сдачи валюты. Евро в банках продают по среднему курсу в 52,06 гривны, а покупают по 51,44 гривны.

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделении по 44,80 гривны, а евро - по 51,90 гривны. Для карт курс доллара для покупки составляет 44,84 гривны, а евро - 52,08 гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 44,80 гривны, а евро - по 52,10 гривны. Купить валюту можно и по карточному курсу: 44,90 гривен за доллар и 52,20 гривны за евро.

Monobank продает доллары по 44,80 гривны, а евро - по 52 гривны.

ПУМБ продает доллары в отделениях по 44,90 гривны, а евро - по 52,20 гривны. Коммерческий курс для покупки доллара в "ПУМБе" составляет 44,70 гривны.

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить 100 долларов

Самый выгодный вариант: ПУМБ (коммерческий курс) предлагают самую низкую цену продажи - 44,70 гривны за доллар. В этом случае 100 долларов будут стоить 4470 гривен.

Средний уровень: У большинства банков (ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank) и в обменниках средний курс составляет 44,80 гривны, что соответствует сумме 4480 гривен за 100 долларов.

Несколько дороже: По высшему курсу (от 44,90 гривны за доллар в Ощадбанке по карточному курсу или в отделениях ПУМБа) 100 долларов обойдутся в 4 490 гривен.