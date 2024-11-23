Доллар может подорожать: банкир дал прогноз на конец ноября

Банкир напомнил об активном сезоне скидок, что значительно увеличивает количество продавцов валюты на наличном рынке. Поэтому можно рассчитывать на уравновешивание спроса и предложения благодаря продавцам валюты.

В то же время, период уплаты налогов может сказаться на активности экспортеров на межбанке: то есть предложение валюты может уменьшиться.

"Мы не исключаем, что общая тенденция к постепенному, но слишком медленному росту курсов будет продолжаться до конца ноября. И 1 декабря по сравнению с 1 ноября курс доллара вырастет максимально на 0,8-1%, а официальный курс на начало декабря будет установлен на уровне 41,5-41,6 грн/доллар", - отметил Лесовой.

Прогноз курса

Банкир ожидает, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,2-41,7 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,8 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Итак, ноябрь завершится достаточно умеренными валютными изменениями - на рынке сохранится относительный баланс между спросом и предложением, а текущие валютные колебания не будут представлять угрозы резких курсовых изменений", - констатировал Лесовой.