Доллар на максимуме, евро резко подешевел: какой курс установил НБУ на 4 июня

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 4 июня. После нескольких дней роста доллар остановился на максимальном уровне, тогда как евро заметно потерял в цене.

Каким будет курс пары доллар/евро завтра и ожидать ли значительных курсовых колебаний в ближайшее время, - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

НБУ оставил курс доллара на уровне 44,34 грн.

Евро подешевел на 14 копеек - до 51,52 грн.

В июне основной спрос на валюту будут формировать импортеры.

Эксперты не прогнозируют резкой девальвации гривны.

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс доллара на четверг, 4 июня, на уровне 44,34 грн за доллар. По сравнению с предыдущим банковским днем курс американской валюты почти не изменился.

В то же время евро после длительного роста перешел к снижению. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,52 грн за евро, что на 14 копеек меньше, чем днем ранее.

Таким образом, доллар удержал предыдущие позиции, тогда как евро продемонстрировал самое большое дневное снижение за последние дни.

Курс валют НБУ на 4 июня (Инфографика РБК-Украина)

Что будет с курсом в июне

Как рассказал РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой, в июне спрос на валюту будут формировать прежде всего импортеры, в частности компании, которые закупают топливо и другие критически важные товары.

В то же время аналитики не ожидают существенного перекоса между спросом и предложением. По оценкам эксперта, дисбаланс будет оставаться в пределах 10-15%, что не является критическим для рынка и может компенсироваться привычными инструментами Национального банка.

По словам Тараса Лесового, пока валютный рынок продолжает работать в привычных пределах, а риски не имеют признаков, которые могли бы спровоцировать резкую девальвацию гривны.

По мнению эксперта, именно активное присутствие НБУ на рынке и контролируемая курсовая политика остаются главными факторами, которые сдерживают резкие валютные колебания.