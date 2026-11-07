Доллар на курсовом пике: прогноз курса от банкира на следующую неделю

На валютном рынке Украины будет сохраняться относительно прогнозируемая ситуация, невзирая на дисбаланс между спросом и предложением и временные колебания в наличном сегменте. Ожидается, что в ближайшие дни ситуация с наличием долларов в обменниках улучшится, а психологическое напряжение вокруг курса будет постепенно уменьшаться.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой.
В период с 9 по 15 ноября курс доллара на межбанковском и наличном рынках может находиться в пределах 45–45,7 грн. Евро, по прогнозу, обойдется в 50–52 грн.
По словам Тараса Лесового, общая ситуация на валютном рынке будет оставаться прогнозируемой, а характер колебаний будет в значительной степени повторять динамику предыдущих двух недель. В то же время, не исключены ситуативные изменения спроса и предложения.
В начале ноября на наличном рынке возник дисбаланс из-за временного сокращения физического предложения долларов. Это привело к увеличению разницы между курсами в обменниках и межбанке.
Однако такая ситуация не свидетельствует о фундаментальных проблемах или приближении стремительного подорожания валюты. Ожидается, что в ближайшие дни банки пополнят запасы наличных долларов, после чего разрыв между курсами двух сегментов будет постепенно сокращаться.
Дополнительное предложение валюты может также снизить давление на курсы продаж в обменниках.
Читайте также: Курс доллара достигает рекордов. Действительно ли был ажиотаж на валюту и как реагирует НБУ
Доллар уже преодолел психологическую отметку в 45 гривен. Поэтому, по мнению банкира, будет постепенно уменьшаться эмоциональная реакция граждан на текущие курсовые изменения.
В то же время, Лесовой советует не спешить с приобретением валюты по завышенным ценам. Временное удорожание доллара не обязательно означает начало длительного ослабления гривны.
По его словам, попытки купить валюту любой ценой на фоне прогнозов о дальнейшем росте курса могут привести к приобретению долларов именно на курсовых пиках. Поэтому при принятии таких решений следует, прежде всего, учитывать собственные финансовые потребности и реальную ситуацию на рынке.
Одним из факторов, определяющих ситуацию на валютном рынке, будет оставаться преобладание спроса над предложением на межбанке. По прогнозу банкира, оно может составить 20-25%.
Значительную часть потребностей в валюте будут формировать закупки горючего, энергетического оборудования и необходимых производственных материалов. В условиях войны эти затраты связаны с поддержанием работы предприятий, восстановлением поврежденных мощностей и обеспечением энергетической устойчивости экономики.
Для компенсации дисбаланса Национальный банк будет продолжать проводить валютные интервенции. Их ориентировочный объем может составить 1–1,5 млрд долларов в неделю.
Благодаря механизму управляемой гибкости регулятор сможет сдерживать чрезмерные курсовые колебания и предотвращать дополнительный ажиотаж на рынке.
В то же время, экономический фон будет оставаться сложным. Российские атаки на энергетическую, промышленную и логистическую инфраструктуру будут увеличивать издержки бизнеса. Это будет поддерживать инфляцию, которая, по оценке банкира, имеет выразительную военную природу.
Речь идет об инфляции издержек: удорожание производства, транспортировка и энергообеспечение постепенно влияет на конечные цены. В таких условиях Национальный банк будет пытаться удерживать курс вблизи текущих уровней, чтобы чрезмерное ослабление гривни не усиливало инфляционное давление.
По прогнозу Тараса Лесового, в течение 9–15 ноября ежедневные курсовые изменения будут составлять:
Разница между курсами купли и продажи валюты может составлять:
Средняя разница между курсами межбанковского и наличного рынка прогнозируется на уровне 0,1–0,15 грн. В то же время, средние недельные курсовые отклонения могут составлять 1–1,5% от начального курса недели.
В целом, валютный рынок в течение этого периода будет оставаться относительно стабильным, хотя военные и экономические риски никуда не исчезнут. Пополнение запасов наличных долларов и постепенное снижение психологического напряжения вокруг отметки 45 гривен может способствовать стабилизации курсов в обменниках.
Читайте также: Гривна начала укрепляться: НБУ объяснил причины колебаний курса и ситуацию с наличными
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.