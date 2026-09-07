Доллар и евро изменили направление: курс валют в банках и обменниках на 7 сентября

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 7 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,80 грн. для продажи и 44,68 грн. для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 52,11 грн., а покупают – по 51,90 грн.

Фото: курс валют в обменниках 7 сентября (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,75 грн (-15 коп.), а для карт курс составляет 44,84 грн (без изменений). Купить доллары в отделениях можно по 44,15 грн (-15 коп.), а для карт – по 44,30 грн (-15 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 52,10 грн (-20 коп.), а для карт – по 52,08 грн (-27 коп.). Курс покупки евро в отделениях составляет 51,10 грн (-20 коп.), а для карт – 51,45 грн (-20 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,85 грн (-5 коп.), а для карт – по 44,99 грн (-11 коп.). Курс покупки через ''Мобильный Ощад'' составляет 44,40 грн (-15 коп.), а для карт – 44,35 грн (-15 коп.).

Евро в мобильном приложении можно купить по 52,15 грн (-10 коп.), а для карт – по 52,30 грн (-10 коп.). Курс покупки евро через ''Мобильный Ощад'' составляет 51,55 грн (-15 коп.), а для карт – 51,50 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,00 грн (без изменений), а по коммерческому курсу – по 44,80 грн (без изменений). Курс покупки составляет 44,40 грн (без изменений) по наличному курсу и 44,50 грн (без изменений) по коммерческому курсу.

Евро в кассах ПУМБ можно купить по 52,30 грн (без изменений), а продать – по 51,60 грн (без изменений).

Monobank продает доллары по 44,80 грн (-3 коп.), а покупает – по 44,40 грн (-3 коп.). Евро продается по 52,06 грн (-20 коп.), а покупается – по 51,51 грн (-5 коп.).

Фото: курс валют в банках 7 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди крупных банков сегодня предлагают ПУМБ по коммерческому курсу и Monobank – по 44,80 грн.

Далее следуют ПриватБанк для карт – 44,84 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,85 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,75 грн.

Дороже всего американскую валюту продают Ощадбанк для карт – 44,99 грн и ПУМБ по наличному курсу – 45,00 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс сегодня предлагают ПриватБанк в отделениях и Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – по 52,15 грн.

Далее следуют Monobank – 52,06 грн, ПриватБанк для карт – 52,08 грн, Ощадбанк для карт и ПУМБ – по 52,30 грн.

Дороже всего европейская валюта стоит в Ощадбанк для карточек и ПУМБ – по 52,30 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают ПУМБ по коммерческому курсу – 44,50 грн.

Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'', ПУМБ по наличному курсу и Monobank – по 44,40 грн, Ощадбанк для карт – 44,35 грн.

Самый низкий курс покупки доллара среди указанных банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 44,15 грн.

Евро выгоднее всего продавать в ПУМБ – по 51,60 грн.

Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,55 грн, Monobank – 51,51 грн, Ощадбанк для карт – 51,50 грн и ПриватБанк для карт – 51,45 грн.

Самый низкий курс покупки евро среди банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,10 грн.

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