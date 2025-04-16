Доллар и евро и евро подешевели: какие курсы в обменниках

По состоянию на утро 16 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 20 копеек до 41,30 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 47,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,80 гривен, евро по 46,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,15-41,18 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 16 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,1753 гривен за 1 доллар (-0,1400 грн).

Официальный курс евро составит 46,6104 гривен за 1 евро (-0,4167 грн).

Прогноз курса

Курс доллара по отношению к евро значительно снизился в апреле из-за торговых войн Дональда Трампа.

Однако политика президента США может измениться, считает руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

По его словам, динамика курса доллара к евро будет зависеть от того, смогут ли американцы вернуть доверие к своей политике, в частности от дальнейших шагов в таможенной войне с миром.

"Дальнейшие шаги предсказать трудно, но можно предположить, что Трамп в дальнейшем будет более осмотрительным и осторожным, поэтому вряд ли мы увидим дальнейшее существенное обесценивание доллара", - сказал он.