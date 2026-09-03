Доллар и евро стремительно растут: курс НБУ на 4 сентября и чем вызвано подорожание

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс валют на пятницу, 4 сентября.

Курс доллара составит 44,72 грн, что на 12 копеек больше, чем днем ранее. На 3 сентября американская валюта стоила 44,60 грн.

Евро 4 сентября обойдется в 51,93 грн. За день европейская валюта подорожала сразу на 29 копеек – накануне ее официальный курс составил 51,64 грн.

Фото: официальный курс валют НБУ на 4 сентября (инфографика РБК-Украина)

В чем причина резкого роста валют?

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии для РБК-Украина объяснил резкий рост курсов накоплением негативных факторов, усиливающих давление на валютный рынок.

По его словам, среди таких факторов проблемы, связанные с атаками на портовую инфраструктуру, а также последствия масштабных российских обстрелов для бизнеса, логистики и ритейла.

Еще одним фактором эксперт назвал неопределенность по внешнему финансированию Украины из-за вопроса выполнения обязательств перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Это, по его словам, может влиять на ожидания рынка по поводу ритмичности поступления международной помощи.

Шевчишин также обратил внимание, что часть негативных факторов была известна рынку и раньше, однако заметный рост курсов начался именно сейчас. По его мнению, на ситуацию также влияет валютная политика Национального банка, обладающего оперативными данными о ситуации на рынке и может соответственно корректировать свои действия.