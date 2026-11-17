Курс валют НБУ

На среду, 18 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,34 гривны. По сравнению со вторником, 17 ноября, американская валюта подешевела на 5 копеек. Накануне ее официальная стоимость составила 45,39 грн.

Евро тоже опустилось в цене. На 18 ноября НБУ установил курс европейской валюты на уровне 49,85 гривен, что на 13 копеек меньше, чем днем ранее. Во вторник официальный курс евро составил 49,98 грн.

Фото: курс валют НБУ на 18 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Стоит ли хранить все сбережения в иностранной валюте

Как рассказал в подкасте РБК-Украина ''ЭТО БАЗА'' вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления ''Глобус Банка'' Сергей Мамедов, распределяя собственные сбережения, не стоит ориентироваться исключительно на ожидания изменения валютного курса. Важно также учитывать инфляционные процессы, как в Украине, так и за рубежом.

По его словам, даже хранение денег в долларах не гарантирует полной защиты от обесценивания. Американская валюта также постепенно теряет покупательную способность из-за инфляции.

Поэтому решение о том, в какой валюте держать деньги, должно зависеть не только от прогнозов курса, но и от финансовых целей человека, сроков использования сбережений и запланированных расходов.

Банкир отмечает, что универсального способа хранения средств нет. Для одних оптимальным вариантом могут быть доллары, для других евро, особенно если они планируют путешествия или имеют расходы за рубежом.

В то же время часть сбережений можно размещать в гривневых инструментах, в частности, на депозитах или в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

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