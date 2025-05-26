Доллар и евро подорожали: обменники выставили новые курсы в начале недели

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 мая средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 47,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 46,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,52-41,55 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 26 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,5094 гривен за 1 доллар (+0,0095 грн).

Официальный курс евро составит 46,9949 гривен за 1 евро (+0,0668 грн).