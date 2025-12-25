Доллар и евро подорожали в обменниках на несколько копеек

По состоянию на утро 25 декабря средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 3 копейки по сравнению с 24 декабря и составляет 42,35 гривны, при этом курс евро увеличился на 1 копейку - до 49,94 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,77 гривны (-0,02 гривны по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,25 гривны (-0,04 гривны).

На межбанке в результате торгов 24 декабря курс доллара находился на уровне 42,07 – 42,12 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 29 копеек выше закрытия торговой сессии 23 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,57-49,62 гривен, что на 39 копеек выше курса 23 декабря.