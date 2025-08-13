Доллар и евро подорожали в обменниках

По состоянию на утро 13 августа средний курс продажи доллара вырос на 5 копеек по сравнению с 12 августа и составил 41,68 гривен, курс евро увеличился на 16 копеек до 48,67 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,14 гривен, евро по 48,01 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,47-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) – увеличение на 10 копеек по сравнению с закрытием 12 августа.

Официальный курс

Национальный банк Украины снизил курс доллара на 13 августа по сравнению с 12 августа на 1 копейки – до 41,4268, при это курс евро был снижен на 12 копеек и составил 48,0758 гривен.