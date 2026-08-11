Доллар и евро подорожали: актуальный курс валют в банках и обменниках 11 августа

Утром 11 августа украинский валютный рынок показывает дальнейший рост основных валют. Доллар в обменниках поднялся до 44,93 грн., а евро – до 51,95 грн.
Какие курсы действуют в крупнейших банках и где сегодня можно купить валюту подешевле, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
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По данным портала Minfin , по состоянию на утро 11 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,93 грн. для продажи и 44,80 грн. для покупки. По сравнению с 10 августа доллар подорожал на 8 копеек при продаже и на 7 копеек при покупке.
Евро в обменниках сегодня продают по 51,95 грн., а покупают – по 51,72 грн. За день курс европейской валюты вырос на 15 коп. при продаже и на 12 коп. при покупке.
Фото: курс валют в обменниках на 11 августа (Инфографика РБК-Украина)
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По приведенным курсам крупнейших банков доллар сегодня продают в диапазоне от 45,00 до 45,20 грн, в зависимости от банка и способа обмена. Евро можно купить за 52,10-52,35 грн.
ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 45,05 грн, что на 10 копеек дороже, чем накануне, а курс для карт составляет 45,04 грн – без изменений. Купить евро в отделениях можно по 52,15 грн (+5 коп.), а для карт курс составляет 52,35 грн (+27 коп.).
Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 45,00 грн (+10 коп.), а для карт – по 45,20 грн (+10 коп.). Евро в мобильном приложении можно купить по 52,10 грн (+10 коп.), а для карт – по 52,35 грн (+15 коп.).
''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,20 грн (+10 коп.), а по коммерческому курсу – по 45,00 грн (+10 коп.). Евро в кассах банка можно купить по 52,30 грн. (+10 коп.).
Monobank продает доллары по 45,03 грн – без изменений, а евро – по 52,24 грн (+18 коп.).
Фото: курс валют в банках (продажа) на 11 августа (Инфографика РБК-Украина)
Среди крупнейших банков выгоднее всего покупать доллар сегодня можно по коммерческому курсу ПУМБ и через ''Мобильный Ощад'' – по 45,00 грн. Далее следует ПриватБанк в отделениях – 45,05 грн, а дороже всего доллар продают Ощадбанк для карт и ПУМБ в отделениях – по 45,20 грн. Monobank и карточный ПриватБанк предлагает курс 45,03–45,04 грн.
Если покупать евро, самый низкий курс сегодня предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' - 52,10 грн. Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 52,15 грн, Monobank – 52,24 грн и ПУМБ – 52,30 грн. Дороже всего евро продают карточные сервисы ПриватБанка и Ощадбанка – по 52,35 грн.
Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,70 грн. Далее следует Ощадбанк для карт – 44,65 грн. ПУМБ в отделениях покупает доллар по 44,60 грн., а Monobank – по 44,63 грн. ПриватБанк предлагает 44,60 грн. за доллар по карточному курсу и 44,45 грн. в отделениях.
Евро выгоднее всего продавать Ощадбанку через ''Мобильный Ощад'' – по 51,60 грн. Такой же курс покупки евро установил ПУМБ в отделениях. Monobank покупает евро по 51,55 грн, Ощадбанк для карт – по 51,55 грн, а ПриватБанк по карточному курсу – по 51,50 грн. Самый низкий курс покупки среди банков – в ПриватБанке в отделениях, где за евро дают 51,15 грн.
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