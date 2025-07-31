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Доллар и евро подешевели в обменниках

Украина, Четверг 31 июля 2025 10:32
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Доллар и евро подешевели в обменниках Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины относительно стабилен ниже 42 гривен. Единая европейская валюта продолжает дешеветь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 июля средний курс продажи упал на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро снизился на 30 копеек до 48,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 47,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,70-41,73 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) немного снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 31 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7662 гривен за 1 доллар (-0,0224 грн). За месяц курс вырос на 12 копеек.

Официальный курс евро составит 48,1481 гривен за 1 евро (-0,0759 грн). За месяц курс упал на 64 копейки.

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