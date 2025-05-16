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Доллар и евро подешевели: какие курсы в обменниках Украины

Украина, Пятница 16 мая 2025 10:00
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Доллар и евро подешевели: какие курсы в обменниках Украины Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 16 мая средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,70 гривен, курс евро упал на 15 копеек до 46,75 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,20 гривен, евро по 46,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,47-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подешевела.

Официальный курс на 16 мая 2025 года установлен на таком уровне: 41,4709 гривен за 1 доллар (-0,0667 грн).

Официальный курс евро составит 46,3831 гривен за 1 евро (-0,2055 грн).

Прогноз курса

Аналитики и население ожидают роста курса доллара. Однако прогнозы на 2025 год в последнее время улучшаются.

По информации НБУ, девальвационные ожидания населения в апреле значительно улучшились - до 42,50 грн/доллар по сравнению с 43,36 грн/доллар в марте.

Финансовые аналитики в апреле 2025 года улучшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 44,75 грн/доллар.

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