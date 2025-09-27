Доллар и евро в начале октября: банкир дал прогноз валютных курсов

По его словам, на следующей неделе не стоит ожидать курсовых сюрпризов. Официальный курс доллара удержится в пределах 42 гривен. Колебания на рынке прогнозируются в диапазоне 41,2-41,5 гривен, что на 1,2-1,9% ниже начала года. Евро будет находиться в коридоре 48-49 гривен, который уже стал привычным для последних недель.

Доллар

Как отметил банкир, доллар остается основной валютой для Украины, а режим управляемой гибкости позволяет избегать резких колебаний.

"Главная сущность этого режима заключается в максимальном сглаживании колебаний доллара и предотвращении резких курсовых изменений", - пояснил Лесовой.

По его словам, текущие изменения будут минимальными, так же как и разница между курсами покупки и продажи или межбанка и наличного рынка.

В случае роста спроса Национальный банк может прибегнуть к валютным интервенциям, объем которых не превысит 800 млн долларов в неделю.

Евро

Курс евро, как и раньше, будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро. Аналитик прогнозирует соотношение на уровне 1,15-1,18.

"Главное основание: это стратегические решения ФРС США и Европейского центробанка", - отметил он.

Несмотря на временные колебания, статус-кво между этими валютами сохранится. Евро может демонстрировать большую волатильность, но потребительской паники на рынке не ожидается.

Основные ориентиры на 29 сентября - 5 октября

Лесовой прогнозирует, что:

Коридоры изменений составят 41,25-41,65 грн/доллар и 47,5-49 грн/евро.

На наличном рынке курс ожидается в пределах 41,2-41,5 грн/доллар и 47,5-49 грн/евро.

Разница между межбанком и наличным рынком составит 0,1-0,15 гривен.

Средние недельные отклонения будут в пределах 1-1,5%.

Таким образом, новый месяц начнется с трендами сентября. Курс доллара останется стабильным, а евро хоть и покажет большую подвижность, не станет причиной ажиотажа на рынке, констатировал банкир.