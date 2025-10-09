Доллар и евро начали расти в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 9 октября увеличился на 15 копеек, а евро подорожало на 6 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 октября средний курс продажи доллара вырос на 15 копеек по сравнению с 8 октября и составил 41,67 гривен, курс евро вырос на 6 копеек до 48,67 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,11 гривне, евро по 48,03 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,47-41,50 грн/доллар (покупка-продажа) – увеличение на 16 копеек по сравнению с закрытием 8 октября.

Официальный курс

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 9 октября по сравнению с 8 октября на 9 копеек – до 41,4024, при этом курс евро был снижен на 4 копейки и составил 48,1386 гривен.