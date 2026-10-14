Доллар и евро пошли вниз: официальные данные Нацбанка на 15 октября

Национальный банк Украины обнародовал официальные курсы доллара и евро на четверг. Обе валюты потеряли в цене.
Как изменились курсы доллара и евро и можно ли считать электронный кредитный договор полноценным юридическим документом, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
В четверг, 15 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,98 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, 14 октября, американская валюта подешевела на 10 копеек – с 45,08 грн.
Официальный курс евро тоже снизился. Если 14 октября европейская валюта обошлась в 50,43 грн, то на 15 октября НБУ установил курс на уровне 50,34 грн. Уменьшение составило 9 копеек.
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В Национальном банке Украины объяснили, что кредитный договор, заключенный онлайн, имеет юридическую силу при условии его подписания электронной подписью в соответствии с законодательством.
Как отмечает НБУ, электронная подпись, использованная при оформлении такого договора, имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная. Это предусмотрено законами Украины ''Об электронной коммерции'' и ''Об электронных доверительных услугах''.
В регуляторе отмечают, что потребителям важно помнить о своих финансовых обязательствах и выполнять условия кредитных договоров, даже если они были оформлены дистанционно.
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