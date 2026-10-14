Доллар и евро пошли вниз: официальные данные Нацбанка на 15 октября

Курс валют НБУ

В четверг, 15 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,98 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, 14 октября, американская валюта подешевела на 10 копеек – с 45,08 грн.

Официальный курс евро тоже снизился. Если 14 октября европейская валюта обошлась в 50,43 грн, то на 15 октября НБУ установил курс на уровне 50,34 грн. Уменьшение составило 9 копеек.

Фото: курс валют НБУ на 15 октября (инфографика РБК-Украина)

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Имеет ли юридическую силу кредитный договор, оформленный онлайн

В Национальном банке Украины объяснили, что кредитный договор, заключенный онлайн, имеет юридическую силу при условии его подписания электронной подписью в соответствии с законодательством.

Как отмечает НБУ, электронная подпись, использованная при оформлении такого договора, имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная. Это предусмотрено законами Украины ''Об электронной коммерции'' и ''Об электронных доверительных услугах''.

В регуляторе отмечают, что потребителям важно помнить о своих финансовых обязательствах и выполнять условия кредитных договоров, даже если они были оформлены дистанционно.

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