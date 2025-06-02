Доллар и евро пошли вверх: обменники обновили курсы в начале июня

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос в первый рабочий день июня. Единая европейская валюта также подорожала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 2 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 47,50 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 46,70 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,56-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.
Официальный курс на 2 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,5261 гривен за 1 доллар (-0,0024 грн).
Официальный курс евро составит 47,074 гривен за 1 евро (0,2714 грн).
Данные НБУ свидетельствуют, что структурный дефицит валюты в мае увеличился. В мае 2025 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,923 млрд долларов. На 30,3% больше, чем в апреле.
С начала года НБУ продал на межбанке 14,6 млрд долларов, что меньше международной помощи Украине (17,9 млрд долларов).
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