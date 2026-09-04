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Доллар и евро пошли на убыль: курс НБУ курс на 7 сентября и повлияет ли 2000 гривен на валютный рынок

16:45 04.09.2026 Пт
2 мин
Как изменился официальный курс валют?
aimg Анастасия Мацепа
Фото: НБУ установил официальный курс доллара и евро на 7 сентября (коллаж РБК-Украина)

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 7 сентября. Доллар и евро подешевели по сравнению с показателями, установленными на 4 сентября.

О том, как изменился официальный курс и может ли появление новой банкноты номиналом 2000 гривен повлиять на валютный рынок, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс доллара на 7 сентября на уровне 44,56 грн. По сравнению с 4 сентября американская валюта подешевела на 16 копеек.

Официальный курс евро в понедельник установлен на уровне 51,78 грн. Европейская валюта подешевела на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Фото: официальный курс валют НБУ на 7 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Повлияет ли купюра 2000 гривен на курс

Как заявил в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин, выпуск банкноты номиналом 2000 гривен не является основанием ожидать автоматического ослабления гривны. В то же время, изменение валютного курса может влиять на инфляцию из-за подорожания импортных товаров.

По его словам, прямой связи между появлением нового номинала и возможными изменениями официального или наличного курса гривны нет.

В то же время, он отметил, что курс и инфляция в определенной степени связаны между собой.

"Курс и инфляция связаны между собой, потому что изменение курса приводит к росту импортных товаров и влияет таким образом на инфляцию", – пояснил аналитик.

По его словам, для гривни важно не только ее соотношение с иностранными валютами, но и то, как изменяются цены внутри страны.

"То есть покупательная способность именно гривны, а не доллара или другой валюты", – добавил финансовый аналитик.

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