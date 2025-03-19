Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 19 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,85 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 45,55 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 44,85 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,57-41,60 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после двух дней падения.

Официальный курс на 19 марта 2025 года установлен на таком уровне: 41,5658 гривен за 1 доллар (+0,1263 грн).

Официальный курс евро составит 45,3483 гривен за 1 евро (+0,1834 грн).

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара. Прогнозы находятся в диапазоне 44-45,3 грн/доллар.

По информации НБУ, финансовые аналитики в феврале 2025 года ухудшили прогноз по курс доллара в течение следующих 12 месяцев до 45,27 грн/доллар. В январе они ждали курс 45,19 грн/доллар.