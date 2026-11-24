Курс валют в обменниках

По данным Minfin, по состоянию на утро вторника, 24 ноября, доллар в обменниках покупают по 45,45 грн (+10 коп), а продают – по 45,65 грн (+15 коп).

Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 49,88 грн (-12 коп), а продают – по 50,24 грн (-6 коп).

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 45,00 грн для покупки валюты (+13 коп) и 45,62 грн для ее продажи (+16 коп).

Евро банки покупают в среднем по 49,31 грн (+8 коп), а продают – по 50,21 грн (+8 коп).

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,45 гривны (без изменений), а для карт – также по 45,45 гривны (без изменений). Покупает валюту банк в отделениях по 44,75 гривны (без изменений), а для карт – по 44,90 гривны (без изменений).

Евро в отделениях банка можно купить по 50,15 гривны (без изменений), а картой – по 50,25 гривны (без изменений). Курс покупки составляет 49,15 гривны в отделениях (без изменений) и 49,25 гривны для карточек (без изменений).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,60 гривны (+20 коп), а для карт – по 45,75 гривны (+20 коп). Покупка доллара доступна по курсу 45,00 грн в приложении (+15 коп) и 44,90 грн для карт (+15 коп).

Евро в приложении можно купить по 50,20 гривны (+20 коп), а картой – по 50,40 гривны (+15 коп). Курс покупки составляет 49,35 гривны в приложении (+15 коп) и 49,20 гривны для карт (+10 коп).

''ПУМБ'' продает доллары во время наличного обмена по 45,80 гривны (+30 коп), а по коммерческому курсу – также по 45,80 гривны (+30 коп). Банк покупает доллары по 45,20 гривны во время наличного обмена (+30 коп) и по 45,20 гривны по коммерческому курсу (+20 коп).

Евро в наличных кассах банка можно купить по 50,30 грн (+20 коп), а сдать – по 49,60 грн (+20 коп).

Monobank сегодня продает доллары по 45,50 грн (+10 коп), а евро – по 49,98 грн (-2 коп). Покупает валюту банк по 45,06 гривны за доллар (+15 коп.) и по 49,28 гривны за евро (+2 коп.).

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