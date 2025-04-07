Доллар и евро дешевеют: обменники выставили новые курсы

По состоянию на утро 7 апреля средний курс продажи доллара в Украине упал на 10 копеек до 41,30 гривен, курс евро упал на 20 копеек до 45,80 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,80 гривен, евро по 45,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,12-41,15 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейк по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел до минимума с середины октября 2024 года.

Официальный курс на 7 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,1941 гривен за 1 доллар (-0,1485 грн).

Ниже курс был только 14 октября прошлого года - 41,1891 грн/доллар.

Официальный курс евро составит 45,5524 гривен за 1 евро (-0,3007 грн).

Комментарий НБУ

Как отметили в НБУ, росту предложения иностранной валюты в марте способствовали: относительно устойчивая ситуация с экспортом, конвертация валюты для уплаты годовых и квартальных налогов.

Также снизился чистый спрос на наличную валюту со стороны населения на фоне улучшения курсовых ожиданий.

Средний официальный курс гривны к доллару в марте укрепился, а разница с наличным упала до 0,1%, добавили в НБУ.