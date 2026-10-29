Доллар и евро дешевеют: курс НБУ на 30 октября и что удерживает гривну от падения

Курс валют НБУ

В пятницу, 30 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,52 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 7 копеек – в четверг, 29 октября, ее курс составлял 45,59 гривны.

Официальный курс евро на 30 октября установлен на уровне 50,67 грн. За день европейская валюта потеряла 9 копеек, накануне курс составил 50,76 гривны.

Фото: курс валют НБУ на 30 октября (инфографика РБК-Украина)

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Что будет удерживать валютный рынок от резких колебаний в ноябре

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина рассказал, что главным стабилизатором валютного рынка будет оставаться Национальный банк Украины. Регулятор будет продавать валюту из своих резервов, чтобы удерживать чрезмерный спрос.

На начало октября международные резервы НБУ составили 47,1 млрд. долларов. По словам эксперта, этого объема достаточно примерно на четыре месяца импорта.

Кроме того, до конца года Украина ожидает получить еще около 27 млрд. долларов международной помощи.

По оценке Лесового наличие резервов, поддержка международных партнеров и действия Национального банка должны помочь сдерживать значительные колебания валютного рынка.

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