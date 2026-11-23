Курс валют в обменниках

По данным Minfin, по состоянию на утро понедельника, 23 ноября, доллар в обменниках покупают по 45,35 гривны (+8 коп), а продают – по 45,50 гривны (+2 коп).

Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 50,00 гривен (без изменений), а продают – по 50,30 гривен (без изменений).

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 44,87 гривны для покупки валюты (-11 коп.) и 45,46 гривны для ее продажи (-6 коп.).

Евро банки покупают в среднем по 49,23 гривны (-14 коп.), а продают – по 50,13 гривны (-6 коп.).

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,45 гривны (-10 коп), а для карт – также по 45,45 гривны (без изменений). Покупает валюту банк в отделениях по 44,75 гривны (-15 коп), а для карт – по 44,90 гривны (-15 коп).

Евро в отделениях банка можно купить по 50,15 гривны (-5 коп), а картой – по 50,25 гривны (без изменений). Курс покупки составляет 49,15 грн в отделениях (-5 коп) и 49,25 грн для карт (-12 коп).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,40 гривны (-10 коп), а для карт – по 45,55 гривны (-10 коп). Покупка доллара доступна по курсу 44,85 грн в приложении (-10 коп) и 44,75 грн для карт (-10 коп).

Евро в приложении можно купить по 50,00 гривны (-25 коп), а картой – по 50,25 гривны (-20 коп). Курс покупки составляет 49,20 гривны в приложении (-20 коп) и 49,10 гривны для карт (-20 коп).

''ПУМБ'' продает доллары во время наличного обмена по 45,50 гривны (-10 коп), а по коммерческому курсу – также по 45,50 гривны (-20 коп). Банк покупает доллары по 44,90 гривны во время наличного обмена (-10 коп) и по 45,00 гривны по коммерческому курсу (-20 коп).

Евро в наличных кассах банка можно купить по 50,10 грн (-10 коп), а сдать – по 49,40 грн (-10 коп).

Monobank сегодня продает доллары по 45,40 грн (-4 коп), а евро – по 50,00 грн (-10 коп). Покупает валюту банк по 44,91 гривны за доллар (-15 коп.) и по 49,26 гривны за евро (-12 коп.).

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