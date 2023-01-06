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Доллар на наличном рынке за год подорожал почти на 50%, - НБУ

Фото: доллар за год подорожал на 48% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,4% до 40,19 гривны. Это был третий месяц падения курса после непрерывного роста с октября прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

При этом с начала 2022 года курс доллара на наличном рынке вырос на 47,7%.

По данным НБУ, объем продаж банками и обменными пунктами наличной валюты гражданам составил за год 12 224,7 млн долларов. При этом у населения купили 11 215,2 млн долларов.

Большинство сделок провели небанковские финансовые учреждения. Они продали населению 8 590,8 млн долларов и купили 8 625,8 млн долларов.

Напомним, в ноябре 2022 года средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился на 0,6% до 40,34 гривны.

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