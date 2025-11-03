Доллар достиг трехмесячного максимума, но есть тенденции на уменьшение курса, - Reuters

На прошлой неделе Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, но председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул, что это может быть последнее снижение центрального банка в этом году.

В пятницу ряд президентов банков ФРС выразили свое недовольство решением смягчить политику, и трейдеры сейчас оценивают примерно 68% вероятность снижения на 25 базисных пунктов в декабре, считая такой шаг вероятным.

Тем временем евро снизился на 0,16% до 1,1513 доллара, самого низкого уровня за три месяца, а фунт стерлингов снизился на 0,4% до 1,3118 доллара.

Таким образом, индекс доллара, который измеряет курс валюты относительно корзины шести других основных валют, вырос на 0,16% до 99,89, самого высокого уровня с 1 августа.