Доллар достиг трехмесячного максимума, но есть тенденции на уменьшение курса, - Reuters

Доллар сегодня, 3 ноября, достиг трехмесячного максимума. Однако ряд факторов указывает на возможное уменьшение курса уже в ближайшие недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На прошлой неделе Федеральная резервная система США снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, но председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул, что это может быть последнее снижение центрального банка в этом году.
В пятницу ряд президентов банков ФРС выразили свое недовольство решением смягчить политику, и трейдеры сейчас оценивают примерно 68% вероятность снижения на 25 базисных пунктов в декабре, считая такой шаг вероятным.
Тем временем евро снизился на 0,16% до 1,1513 доллара, самого низкого уровня за три месяца, а фунт стерлингов снизился на 0,4% до 1,3118 доллара.
Таким образом, индекс доллара, который измеряет курс валюты относительно корзины шести других основных валют, вырос на 0,16% до 99,89, самого высокого уровня с 1 августа.
Курс доллара в обменных пунктах Украины 3 ноября повысился на 5 копеек. Евро, в свою очередь, подешевело. Снижение курса единой европейской валюты составило 7 копеек.
По состоянию на утро 3 ноября средний курс продажи доллара повысился на 5 копеек по сравнению с 31 октября и составляет 42,19 гривны, курс евро снизился на 7 копеек до 48,89 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,61 гривны (+0,02), евро по 48,22 гривны (-0,06). При этом Национальный банк Украины снизил курс доллара на 3 ноября по сравнению с 31 октября на 8 копеек - до 41,8924, в то же время курс евро снизился на 11 копеек и составляет 48,4088 гривны.
По прогнозу аналитиков, в ноябре-декабре в Украине ожидается умеренный рост доллара и евро.