Доллар дорожает: сколько стоит валюта в Украине 23 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 42,45 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 41,70 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 23 сентября составляет 36,0768 гривен за евро (-0,1316 грн).
Напомним, в НБУ заявили, что колебания курса доллара на наличном рынке Украины наблюдаются из-за объявления мобилизации в Российской Федерации.
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