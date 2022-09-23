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Доллар дорожает: сколько стоит валюта в Украине 23 сентября

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 42,45 гривен за доллар. Курс евро снизился на 10 копеек до 41,70 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:

  • покупка - 41,40 грн (41,30 - 22 сентября)
  • продажа - 42,45 грн (42,40 - 22 сентября) за доллар.

Средний курс евро составляет:

  • покупка - 40,45 грн (40,45 - 22 сентября),
  • продажа - 41,70 грн (41,80 - 22 сентября) за евро.

Средний курс злотого составляет:

  • покупка - 8,30 грн (8,30 - 22 сентября),
  • продажа - 8,85 грн (8,85 - 22 сентября) за злотый.

Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 23 сентября составляет 36,0768 гривен за евро (-0,1316 грн).

Напомним, в НБУ заявили, что колебания курса доллара на наличном рынке Украины наблюдаются из-за объявления мобилизации в Российской Федерации.

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