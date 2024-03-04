Доллар дорожает в начале недели: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос в начале недели. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 4 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 10 копеек до 38,60 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 42,0 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,10 гривен, евро по 41,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,16 - 38,20 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар подорожал после снижения в течение трех дней подряд.

Официальный курс на 4 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,1575 гривен за 1 доллар (-0,1083 грн). Курс евро составит 41,2635 гривен за 1 евро (+0,0600 грн).

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в начале марта главные факторы, которые будут формировать конъюнктуру валютного рынка, будут лежать преимущественно в экономической плоскости. В то же время, не исключен и психологический фактор.

Наличный рынок будет устанавливать курсы, опираясь на межбанк с добавлением комиссии финучреждений (следовательно, ситуация на наличном рынке будет зеркальной в межбанк), сказал он.

Пределы допустимых/ожидаемых курсовых колебаний не изменятся, любые текущие изменения будут происходить в границах 38-39,5 грн/доллар и 41,5-43 грн/евро на межбанке и 38-39,9 грн/доллар и 41-43 грн /евро на наличном рынке, прогнозирует банкир.