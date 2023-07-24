Доллар дорожает в начале недели: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины сегодня немного вырос. Единая европейская валюта подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 24 июля средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,35 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,85 гривен, евро по 41,00 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 24 июля составляет 40,6643 гривен за евро (-0,3254 гривен).

Прогноз курса

Отметим, курсовые ожидания в Украине продолжают улучшаться.

В частности, банкиры в июле прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 40,54 грн/доллар. В апреле они ожидали курс 41,38 грн/доллар.

Кроме того, финансовые аналитики ожидают курс 39,54 грн/доллар (прогноз за июнь), население Украины - 39,66 грн/доллар (данные за июнь), а руководители предприятий - 40,43 грн/доллар (май).