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Доллар дорожает в начале месяца: обменники выставили курсы валют

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос в начале октября. Единая европейская валюта стабильна

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 2 октября средний курс доллара в Украине вырос на 5 копеек до 38,15 гривен, курс евро не изменился - 40,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 гривен, евро по 40,00 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 2 октября составляет 38,7408 гривен за евро (+0,1865 гривен).

Колебания курса

Напомним, в начале сентября курс доллара упал ниже уровня 38 гривен за доллар. Это произошло после того, как в конце августа НБУ разрешил банкам продавать населению безналичную валюту в объеме 50 тысяч гривен за доллар. Однако затем курс снова поднялся до уровня 38,60 гривен. В конце месяца доллар снова начал дешеветь.

Национальный банк Украины дал разъяснение, когда планируется переход от фиксированного официального курса к плавающему. Согласно документу, о переходе к плавающему курсообразованию или "отпусканию" курса даже в среднесрочной перспективе речь не идет.

При этом дефицит безналичной валюты продолжает увеличиваться. В сентябре НБУ продал на межбанковском валютном рынке 2,7 млрд долларов. Это самый большой объем с января текущего года. Всего с начала года НБУ для поддержания баланса на рынке продал 19,3 млрд долларов.

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