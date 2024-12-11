Доллар дорожает: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 11 декабря средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 44,35 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 43,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,67-41,69 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 11 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6119 гривен за 1 доллар (+0,1026 грн).

Официальный курс евро составит 43,8215 гривен за 1 евро (-0,0310 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, валовые резервы НБУ резко выросли на 9,1% в ноябре до 39,9 млрд долларов. Рост резервов был обусловлен значительными поступлениями внешней финансовой помощи в Украину.

На декабрь также запланированы значительные поступления внешней финансовой помощи, включая очередной транш в рамках Ukraine Facility от ЕС.

С учетом этого аналитики ожидают, что в конце 2024 года резервы НБУ превысят 44 млрд долларов.

Внешняя финансовая помощь в следующем году также будет существенной, страны-партнеры обязались предоставить как минимум 38 млрд долларов. Это означает, что на следующий год резервы НБУ, вероятно, будут оставаться в диапазоне 40-45 млрд долларов.

"Это достаточно комфортный уровень, который позволит НБУ в полной мере покрывать структурный дефицит валюты на межбанковском рынке", - говорится в обзоре компании.