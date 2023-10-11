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Доллар дорожает: свежий курс в обменных пунктах Украины

Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Однако он находится примерно на том же уровне, который был до решения НБУ перейти от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 октября средний курс доллара в Украине вырос на 5 копеек до 38,20 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 40,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,70 гривен, евро по 40,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,45-36,47 грн/доллар (покупка-продажа), снизившись на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

НБУ опустил курс доллара к гривне ниже уровня, который держался с июля 2022 года до перехода к режиму управляемой гибкости курса.

Официальный курс гривны к доллару на 11 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5058 гривен за 1 доллар (-0,0469 грн).

Курс евро составит 38,6049 гривен за 1 евро (+0,1222 грн).

Новый курс НБУ

Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. После кратковременного скачка наличный курс вернулся на прежний уровень.

При этом официальный курс доллара к гривне падает и уже на 7 копеек ниже курса, который НБУ держал более года.

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