Доллар дорожает: свежие курсы в обменных пунктах

По состоянию на утро 20 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 39,35 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 43,00 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,85 гривен, евро по 42,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 39,16-39,18 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

НБУ впервые поднял официальный курс доллара выше 39 гривен.

Официальный курс на 20 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,1338 гривен за 1 доллар (+0,1594 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован только 19 марта - 38,9744 гривен за 1 доллар.

Курс евро составит 42,4641 гривен за 1 евро (+0,0171 грн), что также является максимумом. Предыдущий рекорд был 19 марта - 42,447 гривен.

Прогноз курса

Руководитель службы продаж казначейских продуктов Банка Авангард Юрий Крохмаль считает, что курсовая динамика, происходит на фоне внешних событий.

"ЕС продолжает финансово поддерживать Украину. А вот решение США на этот счет пока неизвестно. Поэтому НБУ, похоже, предпочитает вести более осторожную курсовую политику, чтобы в случае существенных задержек с финансированием держать ситуацию на валютном рынке под контролем", - предполагает финансист.

Как заявил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, НБУ активно участвует в торгах, но дает национальной валюте ослабиться, пытаясь потратить меньше золотовалютных резервов.

"Мы не ожидаем курс 40 грн/доллар в краткосрочной перспективе. Не исключаем коррекцию в конце месяца и начале апреля в налоговый и зарплатный период", - сказал Куренной.