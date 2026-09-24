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Доллар дорожает, евро падает: курсы валют в банках и обменниках 24 сентября

10:28 24.09.2026 Чт
3 мин
aimg Анастасия Мацепа
Фото: банки и обменники обновили курсы доллара и евро (Getty Images)

Украинские банки 24 сентября обновили курсы доллара и евро. В отдельных учреждениях разница между ценами купли и продажи валют заметна.

Где сегодня можно сэкономить при покупке валюты и где за нее заплатят больше, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 24 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 45,00 грн для продажи (+5 коп. к предыдущему рабочему дню) и 44,85 грн для покупки (+5 коп.).

Евро в обменниках сегодня продается по 51,80 грн (-10 коп.), а покупается – по 51,51 грн (-11 коп.).

Фото: курс валют в обменниках 24 сентября (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар вырос, а евро подешевел: курс НБУ на 24 сентября и сдержит ли регулятор инфляцию

Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 45,05 грн. (+10 коп.), а покупает по 44,45 грн. (+10 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,04 грн (без изменений), а покупки – 44,60 грн (+10 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,50 грн. (-10 коп.), а продать банку – по 50,50 грн. (-10 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,54 грн (без изменений), а покупки – 50,77 грн (-8 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 45,05 грн (+10 коп.), а покупает по 44,75 грн (+10 коп.). Для карт курс продажи составляет 45,20 грн (+10 коп.), а покупки – 44,70 грн (+10 коп.).

Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,70 грн (-15 коп.), а продать – по 51,05 грн (-20 коп.). Для карт курс продажи составляет 51,90 грн (-8 коп.), а покупки – 51,05 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,30 грн (+10 коп.), а покупает по 44,70 грн (+10 коп.). По коммерческому курсу доллар продают по 45,10 грн (+10 коп.), а покупают по 44,70 грн (без изменений).

Наличный евро у ПУМБ можно купить по 51,70 грн (-10 коп.), а продать банку – по 51,00 грн (-10 коп.).

Monobank продает доллары по 45,03 грн. (+3 коп.), а покупает по 44,63 грн. (+3 коп.). Евро продают по 51,53 грн. (-24 коп.), а покупают по 50,83 грн. (-24 коп.).

Фото: курс валют в банках 24 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Дешевле доллар сегодня можно купить по 45,03 грн. Такой курс установил Monobank.

Далее следуют ПриватБанк для карт – 45,04 грн, ПриватБанк в отделениях и ''Мобильный Ощад'' – по 45,05 грн, ПУМБ по коммерческому курсу – 45,10 грн, Ощадбанк для карт – 45,20 грн и ПУМБ по наличному курсу.

Самый низкий курс продажи евро сегодня в ПриватБанке для карт – 51,54 грн.

Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 51,50 грн, Monobank – 51,53 грн, ПУМБ и ''Мобильный Ощад'' – по 51,70 грн, Ощадбанк для карт – 51,90 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков сегодня предлагают ''Мобильный Ощад'' – 44,75 грн.

Далее следуют ПУМБ по наличному и коммерческому курсам, а также Ощадбанк для карт – по 44,70 грн, Monobank – 44,63 грн, ПриватБанк для карт – 44,60 грн и ПриватБанк в отделениях – 44,45 грн.

Евро выгоднее всего продавать банку через Ощадбанк – по 51,05 грн. Такой же курс покупки установлен для ''Мобильного Ощада'' и карточек.

Далее следуют ПУМБ – 51,00 грн, Monobank – 50,83 грн, ПриватБанк для карт – 50,77 грн и ПриватБанк в отделениях – 50,50 грн.

Сколько сегодня стоят 100 долларов в банках

  • Monobank – 4503 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 4 504 грн.
  • ПриватБанк (в отделениях) – 4505 грн.
  • ''Мобильный Ощад'' – 4 505 грн.
  • ПУМБ (коммерческий курс) – 4510 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 4 520 грн.
  • ПУМБ (наличный курс) – 4530 грн.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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