Доллар дорожает, евро дешевеет: обменники обновили курс
Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти. Единая европейская валюта дешевеет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 25 июля средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,40 гривен, курс евро упал на 5 копеек до 41,65 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 40,95 гривен.
Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 25 июля составляет 40,5838 гривен за евро (-0,0805 гривен).
Отмена части валютных ограничений
Ранее НБУ представил Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому курсу и валютной либерализации. Она предполагает, что либерализация ограничений будет производиться в несколько этапов.
В НБУ заявили, что после отмены части валютных ограничений разница между официальным и наличным курсами сохранится на низком уровне.
При этом НБУ может перейти к гибкому курсообразованию еще до окончания войны, поскольку наметился существенный прогресс в управляемости на валютном рынке, объемах международных резервов и снижении инфляции.
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