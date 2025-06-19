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Доллар дорожает, евро дешевеет: обменные пункты выставили новые курсы валют

Украина, Четверг 19 июня 2025 10:10
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Доллар дорожает, евро дешевеет: обменные пункты выставили новые курсы валют Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти. Единая европейская валюта снижается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 19 июня средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 41,85 гривен, курс евро снизился на 5 копеек до 48,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,35 гривен, евро по 47,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,71-41,74 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро упал ниже уровня 48 гривен.

Официальный курс на 19 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6293 гривен за 1 доллар (+0,1038 грн).

Официальный курс евро составит 47,9028 гривен за 1 евро (-0,1131 грн).

Курс доллар-евро

Доллар США вырос, получив поддержку за счет спроса на безопасные активы на фоне риска расширения конфликта на Ближнем Востоке и возможного участия США.

Индекс доллара к мировым валютам завершит неделю с приростом в 0,9% - лучшим результатом с января.

Евро упал до недельного минимума - 1,1455 доллара. За неделю евро подешевел на 0,8%.

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