Доллар дорожает, а евро дешевеет: курс НБУ на 16 ноября и грозит ли рынку дефицит

Курс валют НБУ

В понедельник, 16 ноября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,42 гривны. По сравнению с пятницей, 13 ноября, американская валюта подорожала на 4 копейки – тогда ее официальный курс составил 45,38 гривны.

Евро, напротив, подешевел. Если 13 ноября официальный курс европейской валюты составил 50,33 гривны, то на 16 ноября НБУ установил его на уровне 50,22 гривны. Таким образом, евро потерял 11 копеек.

Фото: курс валют НБУ на 16 ноября (инфографика РБК-Украина)

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Как война влияет на спрос на валюту и угрожает ли рынку дефицит

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой, одной из особенностей валютного рынка остается влияние психологического фактора, связанного с войной. Ракетно-дроновые атаки не только наносят ущерб предприятиям и инфраструктуре, но и усиливают неопределенность среди граждан. Поэтому даже незначительный рост курса доллара люди могут воспринимать как начало масштабной девальвации.

По его словам, на фоне таких настроений возникает риск искусственного ажиотажа на валютном рынке. В частности, отдельные обменные пункты могут повышать курс продаж, рассчитывая на то, что граждане, напуганные возможным дальнейшим подорожанием валюты, будут покупать ее даже вопреки собственным интересам.

В этих условиях психологический спрос может временно превосходить настоящие потребности рынка.

В то же время банкир отмечает, что повышенный спрос на валюту не означает ее дефицита. На межбанковском рынке у Национального банка есть инструменты для компенсации чрезмерного спроса.

Кроме того, режим управляемой гибкости позволяет регулятору поддерживать относительное равновесие курса. Таким образом НБУ сдерживает влияние экономической и военной нестабильности на валютный рынок.

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