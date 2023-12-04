Доллар дорожает второй день подряд: НБУ повысил официальный курс

Официальный курс на 5 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 36,5383 гривен за 1 доллар (+0,0777 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,7135 гривен за 1 евро (+0,0553 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 36,55-36,57 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 10 копеек до 37,40 гривен за доллар.

Ситуация на рынке

Национальный банк Украины с 1 декабря 2023 года снял все ограничения для банков на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке. В то же время курс на межбанке несколько вырос, поскольку НБУ начал давать укрепляться доллару. Таким образом, курсы начали сближаться.

В конце 2023 года ожидается рост курса доллара из-за роста бюджетных платежей и ухудшения курсовых ожиданий населения и бизнеса.