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Доллар дорожает четвертый день подряд: НБУ повысил официальный курс

Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар дорожает четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,3752 гривен за 1 доллар (+0,0108 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,9582 гривен за 1 евро (+0,1410  грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 1 копейку до 36,38-36,40 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 37,60 гривен за доллар.

Ситуация на наличном рынке

По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2023 года, составил 1 млрд 56 млн долларов. Это максимальный объем с февраля 2022 года.

Согласно статистике центробанка, объем в долларах вырос 779 млн долларов, объем в евро - до 267 млн.

По данным НБУ, население Украины в октябре 2023 года купило в банках 739,4 млн долларов - максимальный почти за десять лет объем валюты. Больше было только в феврале 2014 года. Всего с начала 2023 года украинцы купили 3,145 млрд долларов.

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