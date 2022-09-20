Доллар дорожает: актуальные курсы валют в Украине на 20 сентября

В обменных пунктах Украины сегодня, 20 сентября 2022 года, курс доллара в продаже вырос на 5 копеек до 41,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 41,20 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет:
Средний курс евро составляет:
Средний курс злотого составляет:
Официальный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля). В то же время курс евро на 20 сентября составляет 36,5064 гривен за евро (+0,0457 грн).
Напомним, курс доллара растет, несмотря на попытки НБУ уменьшить дефицит наличной валюты. Нехватка остается ключевым фактором в снижении курса гривны.
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