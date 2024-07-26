RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Доллар дешевеет уже неделю: НБУ установил официальный курс на 29 июля

Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет уже неделю после достижения максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,098 гривен за 1 доллар (-0,0997 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,6324 гривен за 1 евро (-0,0506 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 18 копеек до 41,07-41,09 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,55 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, в последние недели из-за ситуативных и психологических факторов чистый спрос на валюту довольно существенно превышал оценку структурного дефицита валюты, что привело к росту курса доллара. Причиной стали рост бюджетных расходов, смягчение валютных ограничений, а также сокращение предложение валюты, в частности из-за исчерпания прошлогоднего урожая.

В то же время, в течение этой недели ситуация стабилизировалась. И в дальнейшем НБУ будет принимать надлежащие меры, чтобы обеспечить устойчивость валютного рынка, заявили в НБУ.

Напомним, курс доллара достиг максимума на 22 июля - 41,49 грн/доллар, после чего начал снижаться. Официальный курс зависит почти исключительно о того, по какому курсу НБУ решает продавать валюту на межбанке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ